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Порт в огне, "прилеты" в областных центрах: РФ ударила по шести направлениям: что и где до сих пор летит
В ночь на 13 августа российские войска запустили по Украине 133 беспилотника. ПВО удалось сбить 111 из них.
В ночь на 13 августа враг атаковал Украину 133 ударными БпЛА типа «Shahed» (в т.ч. реактивными), «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия» по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, ТОТ Донецк, Гвардейское — ТОТ АР
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БпЛА типа «Shahed», «Гербера» и дрона других типов на севере, юге и востоке страны.
«Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 16 локациях», — говорится в сообщении.
Атака продолжается — что летит
БпЛА в акватории Черного моря, курсом на Белгород-Днестровский район
Реактивный БпЛА из Николаева, курсом на Одесчину
Реактивные БПЛА на севере Черниговщины, курс юго-западный
БпЛА южнее Татарбунар в Одесской области, курс северный
БпЛА мимо Чугуев-Балаклия на Харьковщине, курс южный
БпЛА на востоке Полтавщины, курсом на Скороходово/Чутовое
Атаки по Украине — что известно
В ночь на четверг, 13 августа, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки беспилотников армии РФ. Попадания и пожары зафиксированы в Чернигове, Харькове и Одесской области.
Российские войска атаковали портовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области — Измаильская РГА. В результате атаки есть повреждения. На месте удара возник пожар.
В Основянском районе Харькова зафиксировано попадание дрона, обошлось без последствий — мэр города Игорь Терехов.