Порт в огне, "прилеты" в областных центрах: РФ ударила по шести направлениям: что и где до сих пор летит

РФ ударила по Украине / © Getty Images

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В ночь на 13 августа враг атаковал Украину 133 ударными БпЛА типа «Shahed» (в т.ч. реактивными), «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия» по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, ТОТ Донецк, Гвардейское — ТОТ АР

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БпЛА типа «Shahed», «Гербера» и дрона других типов на севере, юге и востоке страны.

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«Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 16 локациях», — говорится в сообщении.

Атака продолжается — что летит

БпЛА в акватории Черного моря, курсом на Белгород-Днестровский район

Реактивный БпЛА из Николаева, курсом на Одесчину

Реактивные БПЛА на севере Черниговщины, курс юго-западный

БпЛА южнее Татарбунар в Одесской области, курс северный

БпЛА мимо Чугуев-Балаклия на Харьковщине, курс южный

БпЛА на востоке Полтавщины, курсом на Скороходово/Чутовое

Атаки по Украине — что известно

В ночь на четверг, 13 августа, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки беспилотников армии РФ. Попадания и пожары зафиксированы в Чернигове, Харькове и Одесской области.

Российские войска атаковали портовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области — Измаильская РГА. В результате атаки есть повреждения. На месте удара возник пожар.

В Основянском районе Харькова зафиксировано попадание дрона, обошлось без последствий — мэр города Игорь Терехов.

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