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"Портал ЧБ снова открылся": в Чернобаевке ВСУ ударили по воинской части оккупантов

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"Портал ЧБ снова открылся": в Чернобаевке ВСУ ударили по воинской части оккупантов

Фото: uk.wikipedia

В Херсонской области ВСУ продолжают "кошмарить" оккупантов.

Утром были слышны взрывы в воинской части оккупантов, которую они обустроили в Чернобаевке.

Об этом пишут в местных пабликах.

"Около 10:00 за городом прогремели взрывы. Очевидцы сообщили о прилетах в районе воинской части в Чернобаевке", — говорится в сообщении.

Жители Херсонщины радуются "прилетам" по оккупантам:

  • Им здесь как медом намазано.
  • Разумеется, значит наши продолжают "кошмарить" оккупантов.
  • Слава ВСУ! Бейте их! А мы потерпим.
  • Портал ЧБ открылся.

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ "закобзонили" 450 оккупантов, с десяток танков, вертолет и несколько артиллерийских систем.

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