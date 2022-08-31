"Портал ЧБ снова открылся": в Чернобаевке ВСУ ударили по воинской части оккупантов

В Херсонской области ВСУ продолжают "кошмарить" оккупантов.
Утром были слышны взрывы в воинской части оккупантов, которую они обустроили в Чернобаевке.
Об этом пишут в местных пабликах.
"Около 10:00 за городом прогремели взрывы. Очевидцы сообщили о прилетах в районе воинской части в Чернобаевке", — говорится в сообщении.
Жители Херсонщины радуются "прилетам" по оккупантам:
- Им здесь как медом намазано.
- Разумеется, значит наши продолжают "кошмарить" оккупантов.
- Слава ВСУ! Бейте их! А мы потерпим.
- Портал ЧБ открылся.
Напомним, что за минувшие сутки ВСУ "закобзонили" 450 оккупантов, с десяток танков, вертолет и несколько артиллерийских систем.
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