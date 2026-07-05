Портников назвал главное отличие между Зеленским и Путиным

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Журналист Виталий Портников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин представляют принципиально разные модели власти. Да, их сравнение некорректно.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Эспрессо».

«Зеленский и Путин — два разных типа лидеров: один — монархический, второй — тоталитарный нацлидер, как аятолла Хаменеи», — отмечает он.

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По словам Портникова, Путин является тоталитарным лидером, который построил систему без политической конкуренции, где любое сопротивление жестко подавляется, а оппоненты устраняются. Зеленский, даже в условиях военного положения и отсутствия выборов, вынужден учитывать настроения украинского общества и сохранять его доверие.

Журналист отметил, что российский лидер не нуждается в общественной поддержке, поскольку его власть основывается на репрессивном аппарате. В то же время украинский президент реагирует на общественное мнение и даже акции протеста, ведь уровень общественной поддержки оказывает непосредственное влияние на его политическую легитимность.

Портников также выразил мнение, что современная украинская модель управления имеет черты персоналистской власти и в определенной степени напоминает политическую систему Венгрии при премьерстве Виктора Орбана. В то же время он подчеркнул, что такая модель может существовать только при условии, что ее лидер сохраняет ориентацию на поддержку граждан, иначе она рискует превратиться в авторитарный режим.

Ранее Портников предположил, что будущее оккупированного Крыма зависит не только от военной ситуации, но и от политических решений руководства России по пересмотру конституционной политики. По его словам, Россия пока способна удерживать полуостров военной силой, однако уже сталкивается с серьезными проблемами в обеспечении логистики оккупированной территории. Публицист подчеркнул, что ухудшение логистики Крыма неизбежно повлияет и на обеспечение российских войск, ведущих боевые действия на территории Украины. На фоне регулярных украинских ударов по полуострову и Керченскому мосту в оккупированном Крыму уже наблюдаются перебои с транспортом и снабжением. Все это увеличивает давление на российскую военную инфраструктуру.

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