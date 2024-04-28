Портников объяснил, почему глава белорусского КГБ угрожает Украине

В настоящее время принимаются все необходимые меры, чтобы нивелировать какие-либо негативные последствия даже теоретической угрозы.

Кремль использует своих белорусских муртадов в качестве инструмента для борьбы с Украиной.

Такое мнение высказал политический аналитик, публицист Виталий Портников на своем ютуб-канале.

По его словам, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Иван Тертель во время своего выступления на так называемом "Всебелорусском народном собрании" говорил о мифических "террористах", которые якобы лечатся в детских больницах украинской столицы, прикрываясь детьми.

"Председатель Комитета государственной безопасности выступил как самый обычный провокатор, когда в эфире называл адреса киевских больниц, в которых якобы лечатся террористы. Мы совершенно точно понимаем, зачем это делал генерал Тертель — для того, чтобы легитимизировать российские удары по украинской гражданской инфраструктуре", — рассказал аналитик.

Он добавил, что теперь, если российская ракета попадет в одну из больниц Киева или любого другого украинского города, или туда попадет иранский беспилотник, Москва всегда может объяснить, что на самом деле речь шла не о гражданской больнице, а о месте, где скрываются террористы.

"И не нужно придумывать, что в этой больнице лечатся украинские дети — это "борьба с террористами", которые угрожают национальной безопасности РФ или даже Беларуси", — резюмировал Портников.

Между тем, в Службе безопасности Украины призвали воспринимать любые заявления представителей белорусских властей по поводу якобы находящихся в украинских больницах мифических террористов как проявление информационно-психологических спецопераций, играющих на руку России.

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