Портников объяснил, почему война будет продолжаться долго и какой "мир" нужен Путину

Политический эксперт и журналист Виталий Портников считает, что война России против Украины будет продолжаться долго, потому что единственный "мир", который нужен Путину, — это капитуляция Украины.

Об этом Портников сказал на своем ютуб-канале.

Виталий Портников считает, что в ближайшее время война России против Украины не закончится, поскольку для этого нет никаких предпосылок.

"Я не думаю, что мы сейчас с вами должны думать о каком-то референдуме по завершению войны в Украине. По той простой причине, что для того, чтобы был какой-то референдум - нужны какие-то решения. Чтобы были решения - нужен переговорный процесс. Он может быть только между двумя странами - РФ и Украиной. Или переговоры по окончанию войны Москва и Киев будут вести с посредниками по образцу "зерновой сделки". Но пока никаких признаков того, что РФ собирается заканчивать войну с Украиной нет", - пояснил он.

Виталий Портников убежден, что Россия делает ставку на войну на истощение.

"Россия заинтересована в многолетней войне на истощение, это придает сил Путину и его окружению. Поэтому нужно настраиваться на годы войны на истощение с неизвестными результатами для обеих сторон. Потому что для России это тоже война на истощение. Последствия этой войны для РФ будут сложными, оба государства выйдут ослабленными. Но для того, чтобы это стало понятно Путину, могут пройти годы. Когда пройдут эти годы - мы увидим свет в конце тоннеля и сможем говорить о каких-то переговорах и референдумах", - пояснил политический эксперт.

Портников добавил, что единственный "мир", который интересует РФ - это капитуляция Украины.

"Пока РФ не хочет переговоры с Украиной. Россия может согласится на одни переговоры - капитуляцию Украины, которую она считает сепаратистской территорией, провозгласившей независимость на "исторических землях РФ". Капитуляцию Россию примет. Поэтому мы находимся в первых месяцах долголетней войны", - подчеркнул он.

Напомним, Портников спрогнозировал, когда может окончиться война.

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