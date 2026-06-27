Портников оценил дальнейшую судьбу Крыма: удержит ли Путин полуостров

Украинский журналист Виталий Портников

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Судьба оккупированного Крыма зависит и от политических решений президента России Владимира Путина, и от неспособности врага наладить логистику на полуострове, критически важной для наступления захватчиков.

Такое мнение высказал украинский журналист, публицист Виталий Портников.

«Очевидно, что дальнейшая судьба Крыма зависит от осознания российским политическим руководством необходимости исправлять собственные ошибки и собственную Конституцию, превращенную президентом России Владимиром Путиным в тряпку с вписанием туда украинских территорий», — высказался журналист.

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По мнению Портникова, Россия еще может удерживать эти территории под контролем своих вооруженных сил, однако уже не способна полноценно обеспечивать их логистику.

«А с потерей логистики таких территорий как Крым теряется и логистика для вооруженных сил Российской Федерации, призванных продолжать свое наступление на украинской земле», — отметил публицист.

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Напомним, в ночь на 27 июня российские оккупанты на два часа перекрывали Керченский мост из-за очередной атаки беспилотников на Крым. На фоне частых воздушных ударов на полуострове наблюдаются значительные очереди на выезд и перебои в работе вражеской логистики.

По мнению военного эксперта Гемиша де Бреттон-Гордона, Крым превращается в ловушку для Путина, ведь его потеря или невозможность защитить полуостров разрушают миф о «достижениях» диктатора. Утрата контроля над Крымом, который стал символом власти российского президента, усиливает внутреннюю хрупкость его режима и давит на Кремль, заставляя искать выход из войны.

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