Портников предупредил о настоящем замысле Путина по Украине: при чем тут Константиновка

ВСУ на фронте / © Getty Images

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Наступление на Константиновку Кремль использует не только в качестве военной операции, но и в качестве политического сигнала.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в эфире «Эспрессо».

Портников заявил, что сейчас для российского руководства важно «отработать тему захвата Константиновки» как ответ на предложения президента Украины Владимира Зеленского по поводу личной встречи с Владимиром Путиным.

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В то же время, журналист считает, что даже в случае захвата города российский президент не согласится на прямые переговоры.

«После переговоров в нормандском формате интерес Путина к личным контактам с Зеленским фактически исчез, поскольку Кремль убедился, что украинские власти не собираются капитулировать», — отметил Портников.

Почему Россия не остановится

Журналист убежден, что даже возможная оккупация всей Донецкой области не будет означать завершение войны.

«Если они захватят Донбасс, это не значит, что захотят остановиться. Аппетит приходит во время еды — появится желание захватить следующий регион», — сказал он.

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По его мнению, ситуация вокруг Константиновки демонстрирует, что Кремль не просмотрел своих долгосрочных планов.

«В России даже не задумываются о завершении войны без уничтожения Украины, ее государственности и украинской идентичности. Там считают, что если этого не удалось достичь в 2022 году, то это можно сделать в 2032-м. Для них вопрос не во времени, а в результате», — подчеркнул журналист.

Портников считает, что Россия не должна получить ощущение успеха от продолжения войны.

По его словам, Украина вместе с международными партнерами должна убедить Кремль, что война только истощает Россию. В качестве примера он привел проблемы на временно оккупированном Крымском полуострове с горючим и функционированием инфраструктуры.

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«Россия должна понять, что эта война — это путь в никуда. Но Путин пока не видит для себя иную политическую перспективу, кроме попытки обессилить Украину настолько, насколько хватит ресурсов», — подытожил Портников.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Владимир Путин заявил о якобы захвате российскими войсками Константиновки в Донецкой области. В ВСУ опровергли эту информацию, назвав ее очередным фейком. Город контролируется украинскими подразделениями, в некоторых районах продолжаются боеприкосновения.

К слову, президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина о якобы захвате Константиновки. Он отметил, что если город под контролем РФ, то у Путина не будет проблем встретиться там с ним для дипломатического урегулирования. Зеленский подчеркнул, что правда сильно отличается от путинских слов.

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