Портников предупредил об опасном замысле Кремля после ударов по Киеву: подробности

Атака на Киев

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Новая волна массированных ракетных и дроновых атак России по Киеву была направлена, прежде всего, на жилые кварталы. Кремль целенаправленно использует террор против мирного населения как инструмент давления, пытаясь заставить украинцев покинуть страну и пойти на уступки Москве.

Об этом пишет публицист Виталий Портников.

По мнению Портникова, последний массированный обстрел украинской столицы окончательно опроверг утверждение, что российские войска якобы целятся исключительно в военные или промышленные объекты.

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Публицист подчеркнул, что в этот раз главной целью стали жилые кварталы.

«Нет, эта атака была направлена именно на жилые кварталы — кажется, никаких других объектов россияне и не искали, они хотели разрушить и запугать. Это самая настоящая логика террора», — заявил Портников.

По его словам, характер последних ударов свидетельствует, что Кремль не скрывает настоящую цель своих атак и использует обстрелы гражданской инфраструктуры как метод психологического давления.

Чего хочу Путин

Портников считает, что нынешняя тактика Кремля напрямую связана с политической стратегией Владимира Путина. По его убеждению, российский президент пытается убедить украинцев, что безопасность станет возможна только после выполнения требований Москвы.

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«Теперь он действует с точностью до наоборот — атакует жилые кварталы Киева, чтобы украинцы осознали: безопасности не будет, пока они не согласятся на его условия и не откажутся от своего государства и суверенитета», — пояснил журналист.

Он также провел историческую параллель с началом политической карьеры Путина.

По словам Портникова, в 1999 году будущий президент РФ использовал взрывы жилых домов в России как аргумент для демонстрации необходимости жесткой власти.

«С рассветом своей политической карьеры, в 1999 году, Путин атаковал жилые кварталы собственной столицы. Теперь он применяет схожую логику уже против Украины», — отметил он.

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Отдельное внимание Портников уделил демографической составляющей русской стратегии. По его мнению, Кремль с самого начала полномасштабного вторжения рассчитывал не только захватить территорию, но и максимально сократить численность украинского населения.

Публицист напомнил, что одним из расчетов России было массовое переселение украинцев в страны Европы.

По его словам, Кремль преследовал сразу две цели: освободить украинские территории от местного населения для дальнейшей колонизации и создать масштабный миграционный кризис в Европе.

Путин продолжает использовать инструменты, которые могут помочь усилить демографическое давление. Ведь удары по большим городам — это потенциальное переселение населения, перемещение его в меньшие города и другие страны», — отметил Портников.

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В то же время он отметил, что, несмотря на провал российского блицкрига, война уже привела к серьезным демографическим потерям Украины. Миллионы граждан были вынуждены выехать за границу, и, как отмечает журналист, с каждым годом войны шансов на их возвращение становится все меньше.

Что делать Украине

По мнению публициста, Украина должна поднимать вопросы российского террора во время всех международных переговоров, в том числе с союзниками по НАТО и США.

Он считает, что мир должен рассматривать Россию не только как государство-агрессора, но и как страну, систематически использующую террористические методы.

«Путин окончательно превратился в главу террористической организации, только имитирующей государство. И от этого главного террориста планеты нужно теперь защищать обычных граждан, которые становятся жертвами обстрелов», — сказал он.

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По словам Портникова, сегодня это не просто война между армиями.

«Это уж точно не только война армий. Это классическая война с женщинами и детьми», — подчеркнул журналист.

Что может остановить Кремль

Публицист уверен, что ответом на российский террор должно стать дальнейшее усиление поддержки Украины. Речь идет прежде всего об укреплении системы противовоздушной обороны, внедрении новых санкций против российской экономики и увеличении поставок дальнобойного оружия.

По его словам, именно это позволит лишить Кремль ресурсов для продолжения войны и новых ударов по гражданскому населению. Он также подчеркнул, что помощь Украине означает не только военную поддержку, но и защиту жизни мирных людей.

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«Помощь Украине — это не просто деньги и железо. Это возможность выжить, когда тебя запланировано убить», — подытожил Портников.

Россия атакует мирные города Украины — последние новости

Напомним, ночью 8 июля россияне нанесли ракетный удар по Основянскому и Немышлянскому районам Харькова, где повреждены более 20 частных домов, храм, автомобили и сеть уличного освещения, пострадавшие.

Также, 7 июля, российские войска также нанесли удар по Одессе баллистической ракетой с кассетной боевой частью. Тогда в результате атаки пострадали 10 человек.

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