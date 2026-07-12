Портников сделал заявление о снижении мобилизационного возраста: что он предлагает

Портников о мобилизационном возрасте / © elle.rs

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Журналист и публицист Виталий Портников критически оценил подходы к мобилизационной политике в Украине и заявил о необходимости снижения призывного возраста вместо его повышения для старших категорий граждан.

Об этом журналист рассказал в эфире канала «Эспрессо».

Портников о снижении мобилизационного возраста в армии

Портников проанализировал решение о возможности старших категорий граждан присоединяться к войску на контрактной основе и обратил внимание на логику принятия соответствующих законодательных норм:

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«Специфической была идея, принятая еще до Зеленского. Я никак не могу понять, кто это придумал — что нужно не снижать призывной возраст до того возраста, когда люди действительно должны служить в вооруженных силах. А повышать его с 55 лет до 60», — заметил Виталий Портников.

По мнению журналиста, повышение предельного возраста нецелесообразно, ведь нет практической пользы для функционирования армии, а высокий средний показатель возраста военных остается большой проблемой.

При этом он отметил наличие публичного табу для обсуждения этого вопроса.

«Почему-то все боятся об этом сказать. И этот страх говорить на непопулярные темы очень показателен», — подчеркнул журналист.

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Также Портников заявил, что некоторые публичные лица стремятся сохранять поддержку аудитории.

«Людям хочется казаться лучше, чем они есть, и оставаться популярными. Лидеры общественного мнения этого хотят, а политики еще больше, ведь они живут ожиданием, что война вот-вот закончится», — пояснил он.

Портников убежден, что неготовность к долгосрочному планированию мешает вести объективную дискуссию по поводу процессов мобилизации.

«Многие не готовы сказать себе правду: вероятнее всего, они состарятся во время этой войны. Для них и для страны мир мог закончиться на долгие годы. И пока мы этого не осознаем, принимать правильные решения будет очень сложно», — подытожил Портников.

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Военная служба для украинцев 60+

Напомним, в Украине работает возможность, позволяющая мужчинам и женщинам старше 60 лет добровольно подписывать контракт на военную службу. Соответствующий закон вступил в силу в сентябре 2025 года.

Для заключения контракта нужно пройти ВВК, получить заключение о пригодности и иметь письмо-согласие от командира воинской части (для офицеров — еще и согласование с Генштабом ВСУ).

Контракт заключается на 1 год с возможностью продления и испытательным сроком до 6 месяцев. Его можно разорвать досрочно в случае отмены военного положения, непрохождения испытательного срока или служебного несоответствия.

Военная служба для лиц 60+ является исключительно добровольной, поэтому информация о принудительном привлечении или остановке на улицах с целью подписания контракта не соответствует действительности. В случае невыполнения условий или несоответствия контракт с лицом просто будет расторгнут.

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