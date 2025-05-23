Портнов перед убийством тайно посетил Украину: СМИ узнали цель

Андрей Портнов / © УНИАН

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Эксрадник Януковича Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде приезжал в Украину, где встречался топ-чиновниками, отвечающими за работу правоохранительных органов.

Об этом сообщает Украинская Правда.

Источники издания сообщили, что Андрей Портнов находился в Украине 17-18 мая.

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В частности, Портнов встречался с чиновниками силовых структур.

Убийство Андрея Портнова: что известно

В Мадриде (Испания) 21 мая неизвестные застрелили Андрея Портнова.

Ему нанесли не менее пяти выстрелов: три шара попали Портнову в голову и спину. Смертельным оказался именно выстрел в голову.

Сначала испанская полиция сообщила, что нападение совершило несколько человек.

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Позже Министерство внутренних дел Испании проинформировало, что Портнова убил профессионал. Убийца, вероятно, имел предварительно продуманный маршрут для бегства и не действовал сам. Среди версий — изменение транспорта и поддержка со стороны сообщников.

Заместитель председателя СБУ (2014-2015 годы), генерал-майор запаса Виктор Ягун считает, что за убийством стоит Россия.