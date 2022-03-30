Портрет раненной в результате обстрела оккупантами учительницы из Чугуева продали за 100 тысяч долларов: деньги пойдут на помощь Украине

Портрет раненной в результате обстрела оккупантами учительницы из Чугуева продали за 100 тысяч долларов: деньги пойдут на помощь Украине

Онлайн-торги продолжались 10 дней.

Американская художница продала портрет раненой украинской учительницы и выручила за него 100 тысяч долларов, которые пойдут на помощь Украине.

Об этом художница Женя Гершман сообщила в своем фейсбуке.

Вчера на самом престижном американском аукционе Heritage Auctions завершились 10-дневные онлайн-торги за право приобрести портрет учительницы из Чугуева, получившей ранения в результате бомбардировки оккупантами, Елены Курило.

Портрет нарисовала художница из Лос-Анджелеса Женя Гершман по фотографии Вольфганга Швана. В результате картина была продана за 100 тысяч американских долларов. Все деньги до единого цента пойдут на помощь Украине, решили совместно автор и аукционисты.

Напомним, что в Днепровском районе Киева женщина действительно сбила вражеский дрон банком консервации. Однако женщина отметила, что это были не огурцы, а помидоры.