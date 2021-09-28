Портрет Сталина и половые органы на стенах: в Сети появились фотографии дома в Одессе, который разгромили тиктокеры

Портрет Сталина и половые органы на стенах: в Сети появились фотографии дома в Одессе, который разгромили тиктокеры

За сутки аренды владельцы дома брали более 100 долларов США.

В Одессе подростки арендовали жилье и разбили его для видео. "Жертвой" ТикТока стал дом с двумя спальнями, бильярдной комнатой, залом для вечеринок.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Одесса как она есть".

Отмечается, что дом сдается в аренду "для проведения шумных вечеринок". Здесь есть 9 спальных мест, балкон, большой танцпол, бильярд и тому подобное.

Также сообщается, что рядом нет соседей, а в пешей доступности различные объекты инфраструктуры: супермаркет, аптека, парковка, кафе и остановка общественного транспорта.

За аренду дома владельцы брали за сутки 120 долларов США и 100 долларов залога, в выходные — от 170 $.

Следует отметить, что дом достаточно просторный. Есть бар, танцпол, спальня, кухня, бильярдная, столики, светомузыка. На стенах есть портреты Сталина и нарисованные половые органы.

Пользователи Сети прокомментировали увиденное:

Родителям достаточно нажать на то, что сдают дом посуточно неофициально, пустили малолеток, договор не заключен. Еще можно и на владельцев дома заявление составить.

А подростки ... Никакие ценности в голову не заложены.

Очень интересно чем закончится история, заплатят за ремонт родители или наедут в ответ на владельцев дома

Все от того, что родители на руках носят и все решают. А представь, если бы та же девушка с видео плакала на камеру, если бы мама ей сказала решай сама.

Говорят что это не первое их "разрушение", и им все сходит с рук.

Напомним, что подростки в пригороде Одессы арендовали под вечеринку частный дом и устроили в нем погром. Компания громила мебель в арендованном жилье, снимала это на видео и вылаживали в соцсети.

Новости Украины: в пригороде Одессы тиктокеры разгромили мебель в арендованном доме

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