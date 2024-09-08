Португалия передала Украине последний из шести обещанных вертолетов Ка-32

После введения санкций против России Португалия больше не могла эксплуатировать российские Ка-32.

Португалия завершила передачу Украине Ка-32, в рамках которой обещала шесть вертолетов.

Об этом сообщает португальское издание Diário de Notícias со ссылкой на Министерство национальной обороны (MDN).

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Отмечается, что последний из обещанных вертолетов прибыл в Киев в пятницу, 6 сентября.

"В пятницу последний грузовик с материалами Камова, которые направлялись в Украину, отправился из Понте-де-Сор", — говорится в сообщении министерства страны.

В издании напомнили, что в октябре 2022 года тогдашняя министерша обороны Гелена Каррейрас заявила, что Португалия отправит в Украину шесть российских пожарных вертолетов. Она пояснила, что после введения санкций против России ее страна не могла больше эксплуатировать российские Ка-32, а одна из них в результате аварии сломалась.

"После длительного периода неопределенности и переговоров нынешнее правительство через наше министерство совместно с Министерством внутренних дел согласовало транспортировку вертолетов с украинскими властями, в частности с украинским посольством в Лиссабоне и украинским министерством обороны", — говорится в распространенном сегодня заявлении.

Стоит добавить, что Ка-32 является российским вертолетом. Он является гражданским развитием поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС.

Напомним, ГУР уничтожило российский вертолет Ка-32 на аэродроме в Москве.

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