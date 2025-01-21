Порубили топорами: в Запорожье повредили автомобиль адвоката

В Запорожье полиция сообщила о подозрении двум местным жителям, которые, по данным следствия, нанесли повреждения припаркованному автомобилю адвокаты с помощью топоров, а затем оставили на месте происшествия.

Об этом сообщили в Запорожской областной прокуратуре.

По данным следствия, 26 ноября 2024 года на бульваре Шевченко топором повредили автомобиль адвоката. Потерпевшая сразу обратилась к правоохранителям и предоставила свидетельства о систематических угрозах в свой адрес и преследованиях.

Правоохранители задержали двоих мужчин и сообщили им о подозрении в умышленном повреждении имущества.

"Сначала они отслеживали место парковки автомобиля. Затем, воспользовавшись случаем, пока его владелица находилась в кафе, умышленно нанесли топорами удары по кузову. Потерпевшей нанесен ущерб более чем на 250 тыс. грн.", – прокомментировали в прокуратуре.

Как утверждает сама адвокат в сообщении в Facebook, нападение на ее автомобиль произошло из-за того, что она "защищает невиновного клиента".

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Место происшествия

Напомним, в Запорожье пенсионер во время конфликта нанес своей знакомой десятки ударов по разным частям тела, от чего женщина скончалась. Событие произошло еще в 2022 году, однако злоумышленника судили только сейчас.

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