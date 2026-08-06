Поручила подруге купить квартиры и скрыла Mercedes: в чем подозревают Стефанишину

Ольга Стефанишина в суде / © ТСН

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Бывшую посолу Украины в США Ольгу Стефанишину подозревают в незаконном обогащении и недекларировании. Новое подозрение касается трех эпизодов.

Об этом рассказал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Рыбалкин, передает корреспондент hromadske.

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Подруга купила две квартиры в новостройке

По его словам, Стефанишин подозревается в незаконном обогащении на 13,9 миллиона гривен. Она вроде бы поручила своей подруге купить в июне-июле 2024 года две квартиры в ЖК «Файна Таун».

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По данным следствия, бывшая посолка через третье лицо дала 6,9 миллиона гривен на квартиры, а затем еще почти 100 тысяч долларов наличными на ремонт. Следователи утверждают, что именно она владела и распоряжалась квартирами. В частности, она давала поручение платить там коммуналку.

Также в Стефанишиной якобы нашли наличные деньги, которые были назначены на лечение родственников, авиабилеты и аренду другой квартиры по улице Ярославов Вал.

«Что касается авиабилетов, действительно, можно сказать, что членам Кабмина компенсировались эти расходы, но мы видим, что эти расходы заходили на карту, а с карты полтора года наличных никто не снимает. И несмотря на то, что официальные доходы 3,7 миллиона гривен, расходы по карточке — 4,3 миллиона», — сказал прокурор.

Адвокат экс-посла заявил, что нет прямых доказательств, что она поручила своей близкой подруге Татьяне купить ей две квартиры. По его словам, Стефанишина работала на руководящих должностях в разных бизнес-компаниях, поэтому имела достаточно средств на покупку этих квартир.

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Их переписку со Стефанишиной о ремонте в этих квартирах адвокат объяснил «их близкими отношениями».

Автомобиль и квартира во Львове

Кроме того, есть подозрения против Стефанишиной по поводу двух эпизодов недекларирования. В ее декларацию не попал автомобиль «Мерседес», которым пользовалась подозреваемая с 2021 года. Ею она ездила к назначению на должность в США.

Также в декларацию не попал факт проживания и пользования жильем родителей по ЖК «Львовская площадь». Квартира оценена в 3 миллиона гривен.

По словам адвоката, нет прямых доказательств пользования квартирой родителей. Он уверяет, что подозреваемая якобы декларировала ее в другой период.

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Также защитник отверг заявления по поводу недекларирования «Мерседесом». Как пояснил адвокат, для декларирования автомобиля им нужно пользоваться более полугода, в то время как Стефанишина, мол, делала это всего 15 дней.

«Прокурор пытается скрыть пробелы тщательным исследованием переписки моей клиентки, чтобы создать информационную манипуляцию», — сказал адвокат.

Увольнения и подозрения Стефанишиной — что известно

Напомним, к оглашению Стефанишиных новых подозрений президент Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки.

А 5 августа НАБУ и САП сообщили Ольге Стефанишиной, обвиняя ее в незаконном обогащении. По данным Центра противодействия коррупции, бывшую посолку подозревают в приобретении имущества «другими лицами, осуществлявшимися по поручению подозреваемой».

В четверг, 6 августа, экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной избрали меру пресечения в виде залога 6 миллионов гривен. Впрочем, по ее словам, у нее нет таких средств, но будет искать.

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