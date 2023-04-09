Поругалась с матерью и спряталась в лесополосе: в Николаеве разыскали пропавшего ребенка

В Николаеве разыскали пропавшую 12-летнюю девушку, которая пряталась в лесополосе в нескольких километрах от дома. На след ребенка правоохранителей вывела служебная овчарка.

Об этом сообщили в Телеграмм-канале Нацполиции Николаевщины.

В полицию об исчезновении внучки сообщила бабушка около 19:00. В течение нескольких часов поисков правоохранители разыскивали девушку.

"На след без вести пропавшей вышла овчарка. Она и привела стражей порядка к беглянке", — говорится в сообщении.

По данным полиции, девочка после ссоры с матерью скрывалась от родственников в лесополосе вблизи дачного кооператива, расположенного в нескольких километрах от дома.

Напомним, в Днепре нашли 9-летнего ушедшего из дома мальчика, который не вернулся.

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