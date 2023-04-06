Поругались: в Ровенской области мужчина зарезал свою беременную жену

На Ровенщине мужчина зашел в комнату к беременной жене и несколько раз ударил ее ножом в шею.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенщины.

Предварительно преступление было совершено во время ссоры, которая произошла между супругами. В результате ножевых ранений шеи 20-летняя девушка погибла еще до приезда медиков.

Информацию о гибели в полицию сообщила мать потерпевшей: 54-летняя жительница села Дроздынь позвонила правоохранителям ночью 6 апреля. После этого полиция оперативно установила, что в тот день между супругами, проживавшими в селе Старое Село, произошла очередная ссора, в результате чего 20-летняя жена уехала к родителям в село Дроздынь, а за ней приехал и ее муж.

После очередной ссоры мужчина зашел за ней в спальню с ножом и предварительно нанес женщине три удара в шею. От травм женщина скончалась до приезда медиков. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник пытался скрыться с места преступления, но его оперативно задержали правоохранители.

Мужчине грозит пожизненное заключение.

Напомним, что в Луцке на улице Шота Руставели мужчина ударил ножом в грудную клетку товарища.

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