Поругались за церковь: на Прикарпатье мужчина убил знакомого из-за Московского патриархата

В Ивано-Франковской области мужчина убил сторонника УПЦ МП и утверждает, что они поссорились из-за церкви.

На Прикарпатье мужчина убил своего знакомого – сторонника Московского патриархата из-за религиозного конфликта.

Об этом говорится в приговоре суда.

Отмечается, что обвиняемый пенсионер находился в гостях у своего 67-летнего знакомого в марте 2022 года. Между мужчинами возник конфликт при употреблении алкоголя.

Спустя время хозяин начал разговор о церкви, а именно начал оправдывать действия Московского патриархата в Украине. Обвиняемый возразил и между ними на этой почве возник конфликт. Обвиняемый утверждает, что этот убитый напал первым на него и свалил на землю, нанося при этом удары.

"Обвиняемый думал, что умирает, однако сумел вырваться от оппонента и выбежать на улицу. Обвиняемый отметил, что в ходе конфликта не наносил удары погибшему и не убивал его, а также сообщил, что вообще не помнит деталей конфликта, поскольку находился в стрессовом состоянии ", – говорится в материалах суда.

Несмотря на непризнание вины обвиняемым, его виновность подтверждается показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, письменными и вещественными доказательствами, исследованными в судебном заседании. Суд установил, что фигурант нанес более десяти ударов подручными предметами в участок головы и шеи потерпевшего, причинив ему смерть.

В результате суд признал мужчину виновным и присудил ему 9 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Одесской области священник УПЦ МП регулярно насиловал свою дочь и давал развращать другому священнику.

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