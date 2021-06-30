Порвала деньги и била в лицо: в гериатрическом заведении Днепра медсестра издевалась над пациентом (видео)

Женщина избила пациента и портила его имущество.

В гериатрическом пансионате в Днепре издеваются над людьми с инвалидностью. Пациентов бьют, портят их имущество и плохо кормят.

Об этом в соцсети рассказал Александр Слободенюк и выложил видео нападения медсестры на пациента.

По его словам, пациентов заведения плохо кормят, персонал ходит на работу нетрезвым, уборка в комнатах пациентов не делается, а психиатр унижает людей.

"Вот такое мы вынуждены есть каждый день. Каша просто превращается в клей, причем любая, все супы верят в жировые, который пахнет, мы просто уже забыли, вкус нормального растительного масла", — прокомментировал фотографию с едой, которой кормят в пансионате один из его пациентов.

В частности, на обнародованном Александром Слободенюком видео видно, как медсестра зашла в комнату пациентов и устроила там дебош. Женщина схватила деньги одного из мужчин, порвала их и швырнула на землю. Когда мужчина возмутился, она набросилась на него с кулаками и принялась избивать. Медсетра повалила его на кровать и била кулаками, причем мужчина сопротивление не оказывал.

"Пусть вас не удивляет такое смелое ее поведение — все подопечные имеют инвалидность и запуганы", — отметил Александр.

Он добавил, что некоторые работники часто ходят на работу навеселе, врачи, оскорбляют пациентов, говоря, что "они не люди", в заведении царит антисанитария и отсутствует полноценное лечение.

ТСН.ua со вчерашнего дня, 29 июня, обращается в Департамент соцполитики Днепропетровского областного совета по поводу ситуации, которая складася в гериатрическом пансионате в Днепре, но ответа пока не получил.

В гериатрическом заведении Днепра медсестра издевалась над пациентом (видео)

Напомним, что в Харькове будут судить четырех человек, которых считают виновными в пожаре в гериатрическом пансионате. Прокуратура передала в суд обвинительный акт.

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