Порванная куртка и кровь: в Днепре возле торгового центра собака покусала пешехода

Пострадавший обратился за помощью к медикам.

В Днепре возле одного из городских торговых центров в Шевченковском районе города собака напала на пешехода. Ему она прокусила руку.

Об этом пострадавший написал в социальных сетях.

Как стало известно, происшествие случилось, когда мужчина шел в банковский терминал, чтобы совершить платеж. В этот момент на него со стороны рынка, который находится рядом с торговым центром, напал большой пес. Он же, предварительно, охраняет там территорию.

“Собака бросилась в мою левую руку, которая в тот момент находилась в кармане, видимо решив, что она неплохо подошла бы в качестве ночного перекуса. И если бы не куртка, которая теперь имеет несколько дыр от зубов, то боюсь, что картина для меня была бы гораздо хуже. А так, пара следов от зубов и пара капель крови”, — рассказал пострадавший.

Впоследствии на место он вызвал патрульную полицию и обратился за медпомощью. В больнице мужчине сказали, что теперь за собакой он “должен наблюдать 10 дней, чтобы у нее не появились признаки бешенства”.

“Сам я люблю собак и у самого была собака, правда, маленькая. Но когда крупных бездомных псов превращают в охранных, выпуская за пределы базара, не неся при этом никаких обязательств по соблюдению требований к их содержанию, это уже нездорово”, — подчеркнул парень.

Напомним, что в Киеве бойцовский пес, которого хозяин выгуливал без намордника, разодрал кошку: какая есть управа на таких владельцев.

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