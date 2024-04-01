"Порядочная галицкая вечеринка": на Львовщине разоблачили вечеринки с групповым сексом

Во Львовской области мужчина организовывал секс-вечеринки "Порядкова галицкая вечеринка". Его подозревают в "сводничестве для разврата".

Об этом сообщает ZAXID.NET по материалам дела.

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Отмечается, что в конце декабря 2023 подозреваемый арендовал дом для проведения секс-вечеринок. Для этого он создал группу в Telegram, в которой было 63 человека. Подозреваемый публиковал там правила поведения на вечеринке: все должны были сдать свои мобильные телефоны, действовал тематический дресс-код, а также участники могли заниматься сексом или совершать другие сексуальные действия по добровольному согласию.

Для участия в секс вечеринке каждый участник должен был пройти собеседование с организатором по видеосвязи. Цена входа — от 700 до 3500 грн — в зависимости от пола и того, придет ли человек сам, или с парой. После оплаты организатор посылал персональные номера на вечеринку, которые люди должны назвать у входа в дом. Участникам предоставляли презервативы, лубриканты и тд.

По информации правоохранителей, во время вечеринки участники совершали "развратные действия и вступали в половое сношение".

Организатор секс-вечеринок — урождений села Заставное, что недалеко от Львова. В марте 2024 года ему доложено подозрение.

Напомним, в Киевской области женщина вызвала полицию, потому что ее муж заставил заняться с ним сексом.

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