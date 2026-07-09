Порядок вручения повесток может измениться: в Раде зарегистрировали резонансный законопроект

Повестка в ТЦК

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15387, который предлагает изменить порядок вручения требований территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В частности, документ предусматривает, что повестка или требование будет считаться врученным только после его фактического получения адресатом, а не после отметки почтового оператора о невозможности доставки.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на автора законодательной инициативы, народного депутата Георгия Мазурашу.

По словам парламентария, действующее законодательство позволяет считать требование ТЦК врученным даже в том случае, если военнообязанный фактически его не получил.

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Мазурашу напомнил, что соответствующая норма была введена Законом № 3633-IX в 2024 году. Она предусматривает, что документ считается врученным в день, когда оператор почтовой связи сделал отметку о невозможности его доставки по адресу, указанному ТЦК или зарегистрированному в установленном порядке.

По мнению депутата, такой механизм может приводить к ситуациям, когда гражданин даже не знает о существовании требования, однако юридически считается должным образом уведомленным и может нести предусмотренные законом последствия.

Именно поэтому законопроект № 15387 предлагает исключить из законодательства норму, приравнивающую почтовую отметку к фактической вручке документа. По замыслу автора, требование ТЦК должно считаться врученным только после его фактического получения адресатом.

Кроме того, законодательная инициатива предусматривает изменения, касающиеся применения временного ограничения права на управление транспортными средствами.

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В частности, предлагается не применять или отменять такое ограничение, если гражданин письменно сообщит ТЦК об отказе от прохождения военной службы во время мобилизации по религиозным или личным убеждениям и подтвердит готовность выполнять другие функции в целях обороны государства в рамках альтернативной (невоенной) службы.

Как отметил Георгий Мазурашу, соответствующее заявление предлагается разрешить подавать через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП), заказным почтовым отправлением или по электронной почте с использованием электронной подписи либо фотокопии заявления с собственноручной подписью.

Депутат обосновывает свою инициативу положениями Конституции Украины, международных договоров и практикой Европейского суда по правам человека в отношении свободы совести и возможности прохождения альтернативной службы.

На данный момент на официальном сайте Верховной Рады опубликована только анкета законопроекта. Пояснительная записка и другие сопроводительные документы пока отсутствуют.

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Напомним, что в Украине продолжается мобилизация, и время от времени адвокаты и военнообязанные сообщают в соцсетях о случаях, когда при проверке документов приложение «Резерв+» не открывается.

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