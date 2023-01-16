Порывистый ветер, дожди и снег: прогноз погоды в Украине на вторник, 17 января

Вторник, 17 января, в большинстве регионов Украины будет с дождями.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 17 января ночью в западных и северных областях, днем в Украине, кроме востока, ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом (в Карпатском регионе умеренные осадки). В западной и северной части ночью на дорогах местами гололед.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в западных, центральных, южных, днем и северных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму 7-12°.

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В Киеве 17 января также будет идти небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью на дорогах местами гололед. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

В Украину идет потепление

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в Украину идет аномальное потепление. Так, по прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, погода 17-21 января будет как весной.

В то же время Наталья Диденко отмечала, что пик потепления придется в Украине на Крещение, 18-19 января.

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