Порывистый ветер и снег на Николая: какой в Украине будет погода на выходных, 18-19 декабря

Порывистый ветер и снег на Николая: какой в Украине будет погода на выходных, 18-19 декабря

В субботу и воскресенье будет облачно.

На выходных, 18-19 декабря, в Украине в большинстве регионов будет снежная и ветреная погода.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра, 18 декабря, ночью ожидается небольшой, в Карпатах и Прикарпатье умеренный снег, днем без существенных осадков, лишь на западе страны небольшой снег. На дорогах Украины, кроме юга, местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах 3-8° мороза (днем в южной части и на Закарпатье 1-5° тепла).

В воскресенье, в День святого Николая, 19 декабря, в стране прогнозируют умеренный снег, в южной, ночью и в восточной частях без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем около 0°, в Карпатах ночью и днем 3-8° мороза.

В Киеве в субботу, 18 декабря, ночью ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток около 0°. 19 декабря в столице тоже заснежит, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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