Порывистый ветер, снег, а местами и метели: прогноз погоды в Украине на пятницу, 24 декабря

Завтра будет облачно с прояснениями.
В пятницу, 24 декабря, мороз в Украине начнет понемногу ослабевать, а на смену ему придет ветреная погода с осадками.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, по прогнозам синоптиков, завтра ночью в западных, днем в большинстве областей ожидается снег и мокрый снег, днем на западе страны с дождем. В западных, днем местами и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях гололед. На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью на западе, днем в Украине порывы 15-20 м/с, местами метели. Температура ночью 10-15° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в восточной части ночью 15-20° мороза, днем 1-6° мороза, в западных и Одесской областях ночью 5-10° мороза, днем 0- 5° тепла. В Карпатах сильный снег, порывы ветра 20-25 м/с, метель, температура ночью 11-16°, днем 1-6° мороза.
В Киеве 25 декабря ночью будет без осадков, а днем ожидается снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-12° мороза, днем 0-2° мороза.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.
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