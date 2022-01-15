Порывистый ветер в Украине поразрывал и сорвал с флагштоков флаги (фото, видео)

Порывистый ветер в Украине поразрывал и сорвал с флагштоков флаги (фото, видео)

В Харькове флаг разорвало пополам.

Вечером в пятницу, 14 января, почти во всех регионах Украины зафиксировали сильные порывы ветра, которые наделали немало бед. В Краматорске, например, сорвал флаг с флагштока в парке "Юбилейный".

Об этом сообщает Kramatorsk Post.

Ночью сильный ветер также повредил флаги в Харькове и Кривом Роге. Так, харьковское знамя разорвало пополам.

Напомним, 14 января во многих городах, особенно на севере страны, где дуло сильнее всего, не устояли новогодние елки и другие праздничные украшения. В Киеве непогода унесла одну жизнь. Так, в Святошинском районе, в результате падения дерева на машину пострадали два человека. Пострадавшие деблокированы, один человек госпитализирован, второй - погиб. В то же время, по словам местных, ставших очевидцами происшествия, предварительно пострадали 3 человека .