Порывы ветра и дожди: какие регионы Украины окажутся под ударом стихии 4 мая (карта)
Пока Киев готовится к летнему теплу до +25°, на востоке Украины прогнозируют дожди и шквальный ветер.
В Украине в понедельник, 4 мая, ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, лишь на юго-востоке страны днем дождь.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в юго-восточной части — северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем 14-19 градусов тепла, на западе и севере страны 20-25 градусов.
Погода в Киеве и области
В Киеве и Киевской области 4 мая переменная облачность. Без осадков, отметили в Укргидрометцентре.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 23-25°.
По области ночью 3-8° тепла, днем 20-25°.
