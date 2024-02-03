Порывы ветра и налипание мокрого снега: какой будет погода в Украине 4 февраля

В Киевской области ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В воскресенье, 4 февраля, синоптики прогнозируют на территории Украины небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ночью в восточных областях умеренный мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В целом в Украине будет облачно с прояснениями

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла; днем +3-8°, в южной части до +11°, на севере Левобережья 0-5° тепла.

Погода в Украине 4 февраля / Фото: Укргидрометцентр

В Карпатах мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; температура в течение суток около 0°С.

Погода в Киевской области

В Киевской области синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях, связанных с порывами ветра до 15-20 м/с. На территории области – I уровень опасности.

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"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — предупредили в Укргидрометцентре.

В Киевской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Временами небольшие осадки в виде дождя.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла;

В Киеве ночью +2..+4°, днем около 5° тепла.

Напомним, синоптики прогнозируют, что февраль 2024 года в Украине будет достаточно теплым, но нестабильным.

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