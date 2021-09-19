Порывы ветра и сильные дожди: спасатели предупредили об ухудшении погоды 19 сентября

Порывы ветра и сильные дожди: спасатели предупредили об ухудшении погоды 19 сентября

В некоторых областях Украины объявлено о I уровень опасности.

В Украине 19 сентября ожидается ухудшение погоды. Из-за этого в некоторых областях объявлено о I уровне опасности.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Так, 19 сентября ночью в западных, северных и Черкасской областях, днем в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях будут значительные дожди. В западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В г. Киеве и Киевской области ночью 19 сентября также будут дожди (І уровень опасности, желтый).

Напомним, 19 сентября Украину будет заливать дождями и похолодает. Уже 20 сентября в Украине ожидается снижение температуры на 3-5 °.

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