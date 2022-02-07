Посадила ребенка на колени за руль: в Харькове оштрафовали водительницу

Посадила ребенка на колени за руль: в Харькове оштрафовали водительницу

Женщина подвергала своего сына опасности.

В Харькове очевидцы сняли женщину, которая везла за рулем авто своего маленького ребенка. Кадры попали в соцсети, а на такую безопасность матери отреагировали правоохранители.

Об этом сообщает NewsRoom.

Накануне в местных пабликах Харькова появилось фото, где видно, как девушка за рулем автомобиля Dodge во время движения держит ребенка у себя на коленях.

Нарушительницу благодаря соцсетям увидели патрульные, разыскали и показали ей доказательства нарушения. Женщина признала свою вину.

Инспекторы составили на водитель административное постановление по ч. 10 ст. 121 (“нарушение правил перевозки детей в возрасте до 12 лет или ростом менее 145 сантиметров”) КУоАП. Теперь водитель должна уплатить штраф в размере 510 гривен.

Напомним, что под Киевом водитель Volkswagen повредил около шести автомобилей и скрылся.

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