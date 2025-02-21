Посетил баню – получил гельминта: у мужчины в Ровенской области нашли 8-сантиметрового паразита

Врачи призывают украинцев защищаться от укусов комаров, поскольку именно они являются основными переносчиками опасного гельминта.

В Ровенской области зафиксировали первый случай подкожного дирофиляриоза в 2025 году. 34-летний житель Заречного обратился к врачам после того, как почувствовал сильный зуд и боль в животе.

Об этом сообщили в Ровенском областном центре контроля и профилактики болезней.

Симптомы появились после посещения бани, когда опухоль, которая была у мужчины еще с лета, резко увеличилась и покраснела.

Во время хирургического вмешательства в опухоли обнаружили фрагменты 8-сантиметрового паразита, идентифицируемого как самку Dirofilaria repens.

"Это первый случай подкожного дирофиляриоза у человека, зарегистрированный в Ровенской области в 2025 году", — отметили медики.

Указывается, что дирофиляриоз передается через укусы комаров. Паразит может поселяться под кожей или слизистой, вызывая зуд, боль и образование опухолевидных образований. Он способен передвигаться под кожей до 30 см в сутки.

Всего с 2005 года в Ровенской области зафиксирован 51 случай этой болезни.

Напомним, в Ровенской области — очередной скандал в одной из школ, вызванный неадекватным поведением учителя.

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