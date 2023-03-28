Посевной лунный календарь на апрель 2023 года: самые урожайные дни, что и когда сеять

Лунный посевной календарь на апрель 2023 года подскажет, какие именно овощи и цветы сеять во втором месяце весны. Вы сможете подобрать самые урожайные дни, чтобы получить хороший результат. ТСН.ua создал для вас лунный календарь на апрель.

Именно апрель огородники и садоводы считают самым ответственным и плодотворным для работы месяцем года. В этот период начинают высаживать много фруктов и овощей, удобрять теплицы и участки, высаживать клумбы, возделывать сад. В общем, в апреле очень много работы. Поэтому очень важно обратить внимание на лунный посевной календарь, который поможет выбрать урожайные дни апреля.

Посевный календарь на апрель 2023 года: благоприятные и неблагоприятные дни

Как сообщают в издании Зеленая усадьба, наиболее благоприятными считаются дни, когда лунные сутки, фаза Луны и день недели наполнены максимальной энергией.

Согласно этому, в апреле 2023 года благоприятными и неблагоприятными днями для высевания овощей и фруктов будут (красный цвет – неблагоприятные, зеленый – благоприятные):

Лучшими днями для высадки разных культур в апреле 2023 года являются:

картофель — 7-9, 12-14, 17, 18 апреля;

батат — 7-9, 12-14 апреля;

морковь и свекла – 7-9 апреля;

репа и редька — 8, 9, 12-14, 21, 22 апреля;

редис — 17, 18, 25-27 апреля;

сельдерей – 7-9 апреля;

лук огородный — 7-9, 12-14, 17, 18 апреля;

чеснок — 7, 12-14 апреля;

помидоры — 21, 22, 25-27 апреля;

острый и сладкий перец – 8, 9, 21, 22 апреля;

огурцы — 8, 9, 25-27 апреля;

баклажаны — 8, 9, 21, 22 апреля;

брокколи и цветная капуста — 7, 12-14, 21, 22 апреля;

ранняя капуста — 7, 21, 22 апреля;

тыква, кабачки — 25-27 апреля;

стручковые — 7, 23, 24 апреля;

кукуруза — 7, 21, 22 апреля;

листовой салат — 7, 17, 18, 21, 22 апреля;

шпинат — 21, 22 апреля;

укроп – 12-14, 21, 22 апреля;

базилик — 3-5, 8, 9 апреля.

Обратите внимание, что в дни полнолуния и новолуния лучше ничего не сеять и не сажать, поскольку на новом месте растения могут не прижиться.

Лучшие дни для садовых работ в апреле 2023 года

Лунный календарь на апрель 2023 года: благоприятные и неблагоприятные дни / Фото: ТСН.ua

Также лунный календарь указывает и на наиболее благоприятные дни для проведения некоторых садовых или огородных работ:

спание, работа с грунтом — 6, 10, 11, 15, 16, 19 апреля;

проращивание семян — 3, 7, 8, 9, 12-14, 21, 22, 25-27 апреля;

прореживание, пикирование — 7, 12-14 апреля;

подкормка органическими удобрениями — 8, 9, 12-14, 17, 18 апреля;

подкормка минеральными удобрениями — 21, 22, 25-27 апреля;

омоложение, формирование, обрезка — 8-14 апреля;

компостирование — 19, 20 апреля;

пасынкование и прививание — 20 апреля;

борьба с вредителями и болезнями — 1-5, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 28-30 апреля;

профилактическая обработка — 3-5, 10, 11, 23, 24 апреля;

прививки — 8, 9, 12-14, 17, 18, 25-27 апреля;

уборка на участке — 6, 10, 11, 20 апреля.

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