Посевной лунный календарь на апрель 2023 года: самые урожайные дни, что и когда сеять

Лунный посевной календарь на апрель 2023 года подскажет, какие именно овощи и цветы сеять во втором месяце весны. Вы сможете подобрать самые урожайные дни, чтобы получить хороший результат. ТСН.ua создал для вас лунный календарь на апрель.
Именно апрель огородники и садоводы считают самым ответственным и плодотворным для работы месяцем года. В этот период начинают высаживать много фруктов и овощей, удобрять теплицы и участки, высаживать клумбы, возделывать сад. В общем, в апреле очень много работы. Поэтому очень важно обратить внимание на лунный посевной календарь, который поможет выбрать урожайные дни апреля.
Посевный календарь на апрель 2023 года: благоприятные и неблагоприятные дни
Как сообщают в издании Зеленая усадьба, наиболее благоприятными считаются дни, когда лунные сутки, фаза Луны и день недели наполнены максимальной энергией.
Согласно этому, в апреле 2023 года благоприятными и неблагоприятными днями для высевания овощей и фруктов будут (красный цвет – неблагоприятные, зеленый – благоприятные):
Лучшими днями для высадки разных культур в апреле 2023 года являются:
- картофель — 7-9, 12-14, 17, 18 апреля;
- батат — 7-9, 12-14 апреля;
- морковь и свекла – 7-9 апреля;
- репа и редька — 8, 9, 12-14, 21, 22 апреля;
- редис — 17, 18, 25-27 апреля;
- сельдерей – 7-9 апреля;
- лук огородный — 7-9, 12-14, 17, 18 апреля;
- чеснок — 7, 12-14 апреля;
- помидоры — 21, 22, 25-27 апреля;
- острый и сладкий перец – 8, 9, 21, 22 апреля;
- огурцы — 8, 9, 25-27 апреля;
- баклажаны — 8, 9, 21, 22 апреля;
- брокколи и цветная капуста — 7, 12-14, 21, 22 апреля;
- ранняя капуста — 7, 21, 22 апреля;
- тыква, кабачки — 25-27 апреля;
- стручковые — 7, 23, 24 апреля;
- кукуруза — 7, 21, 22 апреля;
- листовой салат — 7, 17, 18, 21, 22 апреля;
- шпинат — 21, 22 апреля;
- укроп – 12-14, 21, 22 апреля;
- базилик — 3-5, 8, 9 апреля.
Обратите внимание, что в дни полнолуния и новолуния лучше ничего не сеять и не сажать, поскольку на новом месте растения могут не прижиться.
Лучшие дни для садовых работ в апреле 2023 года
Также лунный календарь указывает и на наиболее благоприятные дни для проведения некоторых садовых или огородных работ:
- спание, работа с грунтом — 6, 10, 11, 15, 16, 19 апреля;
- проращивание семян — 3, 7, 8, 9, 12-14, 21, 22, 25-27 апреля;
- прореживание, пикирование — 7, 12-14 апреля;
- подкормка органическими удобрениями — 8, 9, 12-14, 17, 18 апреля;
- подкормка минеральными удобрениями — 21, 22, 25-27 апреля;
- омоложение, формирование, обрезка — 8-14 апреля;
- компостирование — 19, 20 апреля;
- пасынкование и прививание — 20 апреля;
- борьба с вредителями и болезнями — 1-5, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 28-30 апреля;
- профилактическая обработка — 3-5, 10, 11, 23, 24 апреля;
- прививки — 8, 9, 12-14, 17, 18, 25-27 апреля;
- уборка на участке — 6, 10, 11, 20 апреля.
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