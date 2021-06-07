Пошел гулять на площадку и пропал: в Днепропетровской области разыскивают 8-летнего мальчика (фото)

Школьник ушел из дома еще 2 июня.

В Покрове Днепропетровской области правоохранители и общественность разыскивают 8-летнего Оглы Ибрагима Андреевича.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.



Так, мальчик перестал выходить на связь еще 2 июня. В 12:00 парень пошел гулять на площадку и все еще не вернулся домой.



Рост школьника — около 150 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие и темные, карие глаза. Был одет в зеленую футболку с длинным рукавом, черные спортивные штаны, черные кроссовки. Телефона у школьника с собой не было.



"Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетнего мальчика, просьба сообщить в полицию по телефонам: 102, (095) 938-27-56", — отметили в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, в Киеве в метро женщина хотела похитить чужого 5-летнего мальчика. Она схватила его и потянула за собой.

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