Пошел искать маму: в Одессе заблудился 7-летний мальчик

Ребенка на улице заметили патрульные.
В Одессе 7-летний мальчик, ушедший искать маму вечером, заблудился. Домой его вернули патрульные.
Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.
Около 22.00, во время оформления ДТП на пересечении улиц Осипова-Троицкая, патрульные заметили мальчика, который был без присмотра взрослых.
Патрульные выяснили, что его зовут Михаил, ему 7 лет, он гулял с бабушкой и загрустил за мамой. Мальчик пошел ее искать и заблудился.
Впоследствии стало известно, что Мишу уже разыскивает бабушка. Инспекторы увезли его домой.
Напомним, в Житомире мать ночью находилась в местном развлекательном заведении и потеряла своего малолетнего сына. За недосмотр женщину оштрафовали на 850 гривен.