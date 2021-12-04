Пошел искать маму: в Одессе заблудился 7-летний мальчик

Ребенка на улице заметили патрульные.

В Одессе 7-летний мальчик, ушедший искать маму вечером, заблудился. Домой его вернули патрульные.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.

Около 22.00, во время оформления ДТП на пересечении улиц Осипова-Троицкая, патрульные заметили мальчика, который был без присмотра взрослых.

Патрульные выяснили, что его зовут Михаил, ему 7 лет, он гулял с бабушкой и загрустил за мамой. Мальчик пошел ее искать и заблудился.

Впоследствии стало известно, что Мишу уже разыскивает бабушка. Инспекторы увезли его домой.

Оставила детей в лагере бездомных: горе-мать нашлась, а затем снова исчезла

Напомним, в Житомире мать ночью находилась в местном развлекательном заведении и потеряла своего малолетнего сына. За недосмотр женщину оштрафовали на 850 гривен.

Читайте также: