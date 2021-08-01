Пошел купаться и пропал: в Одесской области утонул мужчина

Пошел купаться и пропал: в Одесской области утонул мужчина

51-летний мужчина утонул в Днестровском лимане.

От дежурного 102 поступило сообщение о том, что в Днестровском лимане, во время отдыха на воде, пошел купаться и пропал гражданин 1970 года рождения.

Об этом сообщили в пресс служба ГСЧС.

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Впоследствии водолазным отделением аварийно-спасательного отряда специального назначения на расстоянии 50 метров от берега найдено тело пропавшего. Всего обследовано 2500 м2 дна.

К поисковым работам от ГСЧС привлекались 1 единица техники, 3 водолазы и 1 лодка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине с начала 2021 на водоемах уже погибли 808 человек. Преимущественно причиной трагедии является купание в нетрезвом или в не оборудованных для этого местах.

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