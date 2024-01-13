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Пошел купить шапку, а получил подарок под елку: военный ВСУ рассказал, как попал на фронт

Пошел купить шапку, а получил подарок под елку: военный ВСУ рассказал, как попал на фронт

Пошел купить шапку, а получил подарок под елку: военный ВСУ рассказал, как попал на фронт

ВСУ

Боец благодарен ТЦК, что позволило "отгулять" праздники.

Боец 118 ОМБр рассказал забавную историю своего попадания на фронт. Да, он вышел купить шапку перед Новым годом.

Об этом говорится в видеоматериале 5 канала.

Пошел шапку покупать, и меня забрали

Как рассказал парень, он пошел в магазин, чтобы купить шапку. Возвращаясь назад – встретил сотрудников ТЦК.

"Там у нас базарчик, елки продавали. Люди из военкомата вышли, поздравили меня. Говорят: "Вы на учете стоите? Говорю: "Нет". "Так идите станьте". Я и ушел. Через три недели был уже в армии", – поделился военный.

Следует заметить, что у бойца очень хорошее чувство юмора и позитивный настрой. Он с улыбкой говорит о том, что получил свой "подарок под елку".

"Спасибо, что дали хотя бы праздники отгулять все. Они хотели 12-го забрать или 17-го. Я говорю: "Да давайте 17-го, я еще в гости хочу уехать", – шутит "Паук".

Ранее командир артиллерийского взвода 30 ОМБР им. князя Константина Острожского Олег Булатецкий сказал, что для подготовки "нормального военного" требуется не менее шести месяцев.

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