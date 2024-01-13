Пошел купить шапку, а получил подарок под елку: военный ВСУ рассказал, как попал на фронт

Боец 118 ОМБр рассказал забавную историю своего попадания на фронт. Да, он вышел купить шапку перед Новым годом.

Об этом говорится в видеоматериале 5 канала.

Пошел шапку покупать, и меня забрали

Как рассказал парень, он пошел в магазин, чтобы купить шапку. Возвращаясь назад – встретил сотрудников ТЦК.

"Там у нас базарчик, елки продавали. Люди из военкомата вышли, поздравили меня. Говорят: "Вы на учете стоите? Говорю: "Нет". "Так идите станьте". Я и ушел. Через три недели был уже в армии", – поделился военный.

Следует заметить, что у бойца очень хорошее чувство юмора и позитивный настрой. Он с улыбкой говорит о том, что получил свой "подарок под елку".

"Спасибо, что дали хотя бы праздники отгулять все. Они хотели 12-го забрать или 17-го. Я говорю: "Да давайте 17-го, я еще в гости хочу уехать", – шутит "Паук".

Ранее командир артиллерийского взвода 30 ОМБР им. князя Константина Острожского Олег Булатецкий сказал, что для подготовки "нормального военного" требуется не менее шести месяцев.

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