Пошел на прогулку и пропал: в Киевской области разыскивают 11-летнего ребенка

За помощью к правоохранителям обратился отец мальчика.

В Киевской области разыскивают 11-летнего Александра Сирика из Броваров. Он пропал около 19:00 пятницы, 28 апреля, когда пошел на прогулку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

У мальчика рост 145-150 см, крепкое телосложение, темно-русые короткостриженные волосы. Одет он в тено-синюю куртку, синие спортивные штаны и черные кроссовки.

К розыску ребенка привлекли региональные подразделения полицейских.

На Київщині зникла дитина / Фото: Полиция Киевской области

Тех, кто владеет любой информацией о местонахождении Александра, просят обратиться на спецлинию "102" или в Броварское управление полиции Киевской области по телефону +38 (097) 759 43 24.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области исчезла 13-летняя девочка, которая ушла из дома и не вернулась. Мать ребенка обратилась за помощью 27 апреля.

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