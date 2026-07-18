Пошел на протест — оказался в СЗЧ: военный "Рарога" заявил о давлении после поддержки Федорова

Военного обвинили в СЗС после акции протеста / © ТСН.ua

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Военнослужащий отдельной бригады беспилотных систем «Рарог», принимавший участие в первом дне протестов против увольнения экс-министра обороны Михаила Федорова, после возвращения в свою воинскую часть столкнулся с давлением и был объявлен самовольно покинувшим часть (СЗЧ).

Об этом сообщил бывший советник министра обороны Сергей Стерненко со ссылкой на посты военнослужащего в социальных сетях.

«Военнослужащий, который присутствовал на митинге в Киеве, столкнулся с давлением и угрозами. Уже когда он оказался в своей воинской части, его подали в СЗЧ, а затем отвезли в службу военного правопорядка, надели наручники и угрожали отправить в „Скалу“ и „обнулить“», — написал он.

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В своём сообщении в социальной сети Threads военный утверждает, что после возвращения в часть он узнал, что его отнесли к категории СЗЧ.

«Я прибыл вечером в свою часть и на следующий день узнал, что нахожусь в СЗЧ. На мои требования отменить СЗЧ мне ответили, что не могут этого сделать без приказа сверху», — написал он.

В то же время пресс-офицер бригады «Рарог» Анастасия Ширченко опровергла эти обвинения.

По её словам, военнослужащий самовольно покинул место службы, не вышел на суточный дежурство и «просто сбежал из армии». Она также заявила, что в подразделении военным не запрещают выражать собственную позицию, а причиной претензий стало якобы нарушение служебной дисциплины.

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Сам военнослужащий отверг эти обвинения. Он утверждает, что у него был выходной после предыдущего дежурства, а о новом дежурстве ему не сообщили.

«Если бы утром меня предупредили те люди, у которых я просил разрешения пойти на протест, что я сегодня в наряде, то я бы был в наряде… Мне нечего скрывать», — заявил он.

На данный момент нет публично подтвержденной информации, которая окончательно подтверждала бы позицию одной из сторон конфликта.

Напомним, что основатель известного подразделения ударных беспилотников «Шершни Довбуша» Андрей Онистрат заявил, что его переводят на должность «бумаговода», вероятно, из-за поддержки экс-министра Федорова. Это стало поводом для подачи рапорта об увольнении из ВСУ.

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