Пошел на рыбалку и загадочно исчез: на Прикарпатье нашли мертвым мужчину

Пошел на рыбалку и загадочно исчез: на Прикарпатье нашли мертвым мужчину

Тело мужчины обнаружили водолазы.

В Ивано-Франковской области нашли мертвым 75-летнего мужчину, который ушел на рыбалку и загадочно исчез.

Об этом сообщает "Супильне" со ссылкой на управление по гражданской защите Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Инцидент произошел вблизи села Золотая Липа Тлумацкой территориальной громады. Известно, что мужчина 28 января рыбачил на реке Золотая Липа. Родственники сообщили, что он не вернулся домой. Правоохранители разыскивали пропавшего. Его тело обнаружили водолазы в реке Днестр 29 января в 11:05.

Причины трагедии устанавливаются.

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