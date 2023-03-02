Пошел на соглашение: мэр Полтавы Мамай приговорен к пяти годам заключения условно

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с мэром Полтавы Александром Мамаем. Его признали виновным в организации растраты 570 тысяч гривен и назначили наказание в виде пяти лет условного лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"2 марта 2023 года коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и Полтавским городским головой. Согласно вышеуказанному соглашению суд признал мэра виновным в организации растраты имущества путем злоупотребления своим служебным положением, а также в организации внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, что в итоге нанесло местному бюджету более 570 тыс. грн убытков, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27, ч.4 ст.191 и ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 УК Украины", – информирует САП.

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В прокуратуре добавили, что мэр города возместил нанесенный ущерб, полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Поэтому суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с запретом занимать должности, связанные с организационно распорядительными или административно-хозяйственными функциями сроком на один год. На основании ст. 75 УК Украины суд уволил лицо от наказания с испытательным сроком один год.

Кроме того, по условиям соглашения мэр обязуется перечислить в фонд United 24 на проект "Армия дронов" 2 млн грн.

"Вместе с тем другие обвиняемые по делу, а именно два исполнителя и два пособника в растрате средств, также признали свою вину и заключили соглашения с прокурором, которые также утверждены судом. В соответствии с соглашением им назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком один год и лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями сроком один год", – добавили в САП.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС.

Дело мэра Полтавы Мамая

СБУ вручила подозрение мэру Полтавы 29 декабря 2022 года. Мамая подозревают правоохранители в разглашении информации о перемещении вооружения и боевых припасов, перемещении или размещении украинских военных подразделений.

По данным СБУ, городской глава Полтавы распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни генеральным штабом ВСУ, ни министерством обороны Украины, ни другими уполномоченными государственными органами.

Сам Мамай заявил, что распространенная им информация была открытой. Своей вины он не видит. Мэр Полтавы считает, что таким образом его пытаются отстранить от должности и подозрение назвал "политически мотивированным".

Киевский райсуд Полтавы начал рассматривать дело Мамая, следователи несколько раз заявляли о самоотводах.

23 января Киевский райсуд Полтавы отказался отстранить от должности Александра Мамая.

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