Пошел на таран: в Харькове легковушка влетела в другое авто и сбила столб (видео)

В результате ДТП серьезно пострадавших нет.
В Харькове произошло ДТП. Автомобиль на скорости влетел в другой а затем — в электроопору, которая упала, как подкошенная.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
В спальном районе Харькова водитель Ауди пошел на обгон и врезался в попутный автомобиль, какая именно сворачивала влево. Далее неуправляемая Ауди вылетела на обочину и влетела в бетонный столб.
Удар был такой силы, что он просто упал на землю. Момент зафиксировали камеры наблюдения.
Обошлось без пострадавших — людей на обочине не было, а оба водители отделались синяками.
Напомним, что в Киеве водитель устроил автозамис и помчался с места аварии. Одна автопроисшествие собрала вместе сразу 5 автомобилей.