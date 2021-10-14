Пошел на таран: в Харькове легковушка влетела в другое авто и сбила столб (видео)

Пошел на таран: в Харькове легковушка влетела в другое авто и сбила столб (видео)

В результате ДТП серьезно пострадавших нет.

В Харькове произошло ДТП. Автомобиль на скорости влетел в другой а затем — в электроопору, которая упала, как подкошенная.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

В спальном районе Харькова водитель Ауди пошел на обгон и врезался в попутный автомобиль, какая именно сворачивала влево. Далее неуправляемая Ауди вылетела на обочину и влетела в бетонный столб.

Удар был такой силы, что он просто упал на землю. Момент зафиксировали камеры наблюдения.

Обошлось без пострадавших — людей на обочине не было, а оба водители отделались синяками.

Новости Украины: в Харькове иномарка протаранила легковушку и снесла электроопору

Напомним, что в Киеве водитель устроил автозамис и помчался с места аварии. Одна автопроисшествие собрала вместе сразу 5 автомобилей.

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