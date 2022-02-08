Пошел навстречу смерти: в Ровенской области под колесами фуры погиб 25-летний парень

Пешеход ночью пытался пересечь проезжую часть в неустановленном месте.

Сегодня, 8 февраля, в Ровенской области под колесами фуры погиб 25-летний парень.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Ровенской области.

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Полицейские установили, что водитель грузовика марки "Volvo" — 68-летний житель Львова, около 03:30 в селе Верба сбил 25-летнего жителя Черниговской области. Пешеход ночью пытался пересечь проезжую часть в неустановленном месте.

От полученных травм парень погиб мгновенно на месте происшествия, медикам "скорой" пришлось лишь констатировать его смерть.

Правоохранители отмечают, что водитель грузовика был трезв.

В настоящее время идет расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в поселке Аулы Днепропетровской области под колесами автобуса погибла женщина. По словам очевидцев, женщина была под хмельком и заснула прямо посреди дороги. Водитель автобуса ее просто не заметил. Погибшей было 43 года.

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