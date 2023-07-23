Пошел отдыхать с родными: на Полтавщине в пруду утонул мальчик

В ставку в селе Большой Байрак Великосорочинской территориальной громады утонул мальчик. Спасти его не успели.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

Предварительно установлено, что мальчик 2013 года рождения пошел в водоем купаться вместе со своими семью несовершеннолетними братьями, тетей и ее подругой. Во время купания ребенок утонул.

Ребенка без признаков жизни обнаружили в воде на расстоянии около 5 метров от берега водоема, на глубине около 3 метров. Для установления причины смерти тело мальчика было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По этому факту следователем полиции, при процессуальном руководстве Миргородской окружной прокуратуры, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 п.2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

Напомним, в Николаеве парень утонул в акватории Бугского лимана. Он нырнул с пирса, расположенного в зоне отдыха микрорайона Намыв.

А в Житомирской области во время отдыха утонули двое мужчин.

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