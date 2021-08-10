Пошел по натоптанной дорожке: в Запорожье грабителя вычислили благодаря аналогичному преступлению

Мужчина быстро попался на ограблении, так как ранее совершил его таким же образом.

В Запорожье полиции задержала злоумышленника, который ограбил пенсионера. Мужчина находился под домашним арестом, но это его не остановило.

Также читайте После разбоя пошел на маршрутку: в Сумах мужчина ограбил кредитную кассу

Об ограблении сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

В Запорожье в полицию обратился 78-летний пенсионер и сообщил, что его ограбили на улице Чаривна. Мужчина рассказал, что снял деньги с банкомата и отправился домой, а по дороге его ударили по голове и забрали деньги и телефон.

"Работники сектора криминальной полиции сразу обратили внимание на факт, что потерпевший перед нападением снял деньги в сумме 2000 гривен из банкомата и возвращался домой малолюдной дороге. Недавно, 27 июля при схожих обстоятельствах было совершено разбойное нападение тоже на пенсионера. Полицейские установили тогда, что преступление совершил ранее судимый 47-летний мужчина. По решению суда, ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы ", — рассказывают в полиции.

Правоохранители отработали видео с камер наблюдения и узнали "старого знакомого", который преследовал жертву от местного магазина.

Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении в совершении ограбления. Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.

На этот раз суд избрал ему меру пресечения в виде 2 месяцев содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Запорожье женщину, которая сняла деньги в банкомате, ограбили в малолюдном месте. Неизвестный проследил за ней и напал, когда она зашла за магазин.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку