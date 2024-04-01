"Пошел покупать шапку, дали повестку, а через три недели отправили на фронт": в ВР рассказали о проблемах с мобилизацией

В ВСУ существуют бригады, у которых есть персональный подход, продолжаются честные разговоры о боевых действиях без введения в заблуждение, а также разъясняются гарантии, предоставляемые мобилизованным государством.

Об этом в интервью рассказал председатель Комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин.

Ярослав Юрчишин отметил, что государству необходимо выработать определенные механизмы и применять их к мобилизованным. Он отметил, что в настоящее время власти предложили преимущественно принудительные механизмы мобилизации.

"Но сейчас все мужчины, пригодные к службе, обязаны эту службу выполнять. Только кто-то эту обязанность выполняет, а кто-то решил, что "не для этого мама цветочек растила". И в данном случае это, конечно, несправедливо по отношению к первым", — сказал Юрчишин, заметив, что их тоже растили не для войны.

Методы мотивации

Как отметил председатель Комитета, мотивация может быть разной.

"Для многих проблема не в том, что не хотят, а в том, что нет гарантий. И здесь появляются сюжеты от того же телемарафона, когда человек пошел покупать шапку, ему дали повестку и через три недели отправили на фронт", — говорит Юрчишин.

По его словам, страна нуждается в комплексных механизмах и отметил, что государство не смотрит комплексно на данный вопрос. Зато возникает вопрос обеспечения и гарантий как мобилизованного, так и его семьи в случае его службы в армии и после этого.

В частности, компенсация времени, проведенного в рядах защитников:

льготные условия;

кредиты для бизнеса;

денежные выплаты;

гарантии.

Более того, Юрчишин отмечает необходимость прозрачности набора в Вооруженные силы с полным уточнением информации на какой участок боевых операций идет набор.

После этого, по его словам, необходимы комплексные меры по обеспечению военнослужащего необходимым, включая физическую и психологическую реабилитацию.

"И это все дешевле, чем мы сейчас реально выискиваем, вылавливаем людей и так далее. Есть бригады, у которых есть персональный подход, есть честные разговоры о том, что это страшно, но вот тебе эти и эти гарантии, которые тебе обеспечит государство", — отмечает председатель Комитета по свободе слова.

Гарантии для мобилизованных

Для создания соответствующих гарантий, по словам Юрчишина, кто-то должен взять на себя ответственность за это, потому что тема уже имиджево провальная на уровне руководства страны.

"Сейчас, скорее всего, это уже будет дискуссия на уровне "как дотянуть хотя бы до какого-то решения этот законопроект". Если посмотреть те правки, которые ему подавали, то там очень много и хороших. Например, право человека служить в какой-то конкретной бригаде, если у нее есть отношение к этой бригаде", — отмечает он.

В то же время, он утверждает, что сейчас в Европе возникает вопрос — "почему мы будем выделять оружие, когда они людей не могут мобилизовать?", назвав это проблемой.

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