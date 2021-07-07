Пошел с одноклассниками поплавать: в Тернопольской области утонул 12-летний мальчик

Пошел с одноклассниками поплавать: в Тернопольской области утонул 12-летний мальчик

Спасатели прибыли через 10 минут после экстренного вызова, но ребенка спасти, к сожалению, не удалось.

Сегодня, 7 июля, в местном пруду в селе Подзамочек Тернопольской области утонул 12-летний мальчик — житель Бучачской территориальной общины. Мальчик вместе с одноклассником около 14:00 ушел гулять.

Как рассказали в пресс-службе полиции Тернопольщины, родным дети сказали, что идут играть в футбол. Однако по дороге планы изменились и они решили поплавать в местном пруду в селе Подзамочек.

Один из них зашел в воду, другой — находился на мели. В какой-то момент школьник начал тонуть. Его товарищ сразу позвонил на линию экстренной помощи "112".

Спасатели прибыли на место бедствия в течение 10 минут, но мальчика не увидели. Водолазы разыскали ребенка и вытащили из воды, но реанимировать мальчика не удалось.

В полиции отметили, что глубина пруда, в котором утонул ребенок — около полутора метра.

Напомним, на Волыни утонул 12-летний мальчик.

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