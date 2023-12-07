Пошел служить оккупантам, потому что "Украина не дала гуманитарку": на Харьковщине строго наказали "милиционера"

В Украине к 13 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества приговорили 30-летнего отца троих детей, который во время оккупации города Балаклея Харьковской области работал "милиционером" и помогал оккупантам похищать и издеваться над проукраинскими местными жителями.

Об этом говорится в приговоре Коминтерновского районного суда г. Харькова.

В чем обвинили мужчину

По данным суда, житель города Балаклея Харьковской области летом 2022 года добровольно согласился работать на Россию и устроился в карательный орган "народная милиция".

"Продолжая реализацию своего преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее промежутка времени с 05.07.2022 года по 17.08.2022, мужчина, реализуя свой преступный умысел, направленный на помощь государству-агрессору и его незаконным правоохранительным органам с целью нанесения вреда Украине, начал выполнять обязанности бойца специального отделения быстрого реагирования управления внутренних дел временной гражданской администрации Харьковской области и по охране общественного порядка и охраны административных зданий, расположенных на территории г. Балаклея, и Указанные обязанности осуществлял в течение пятидневной рабочей недели", - говорится в материалах дела.

Что сказал подозреваемый в государственной измене

На суде мужчина вину не признал. Он заявил, что в феврале оккупанты захватили город Балаклея. Он не выехал оттуда из-за большой семьи - жены, троих детей и тестя и тещу. Он отметил, что волонтеры за эвакуацию якобы требовали 5 тыс. грн за каждого человека.

Когда у него закончились продукты, он пошел получать гуманитарную помощь от России. На суде мужчина добавил, что мол у "него не было альтернативы, потому что Украина не давала им гуманитарки".

Подозреваемый заявил, что действительно работал "охранником" у оккупантов, однако отрицает, что был "милиционером". На замечание суда о том, что тот писал "заявление об увольнении из органов внутренних дел РФ", мужчина заявил, что "он не грамотный".

Свидетельства местных жителей

Жительница Балаклеи рассказала, что во время оккупации города россияне похитили ее внука. В отделе так называемой "милиции" она видела подозреваемого, который ей сообщил, что о задержании парня. Когда Балаклею освободили - подозреваемый принес паспорт ее внука. Женщина считает, что именно подозреваемый сдал ее родственника оккупантам, поскольку парень звонил на украинские номера, что обвиняемому не нравилось.

Еще один мужчина рассказал, что 36 дней просидел в тюрьме, поскольку его знакомый носил российский триколор, на что тот сделал ему замечание. Мужчину забрала "народная милиция" после жалобы "любителя России" именно обвиняемому. Свидетель добавил, что подсудимый вероятно был "участковым".

Еще одна женщина добавила, что подозреваемый был на службе у оккупантов. Она отметила - считает, что именно он сдал оккупационным властям двух ребят, которых забирали российские военные на ее глазах, надев пакеты на голову.

Свидетельское свидетельство

Другой свидетель добавил, что его тоже задержали россияне после доноса подозреваемого, поскольку отец и брат мужчины были украинскими военными. Он просидел в камере 36 дней.

Приговор суда

Суд учел показания жителей Балаклеи, которые называли подозреваемого "участковым" на службе в России. Также суд проанализировал "документы", которые следствие изъяло после деоккупации Балаклеи. Там были и заявления подозреваемого о принятии и увольнении его со службы в российских карательных органах.

"Суд также критически относится к объяснениям подозреваемого о том, что он был вынужден работать на оккупационные власти, поскольку нуждался в содержании большой семьи. Такие доводы противоречат его образу жизни до военной агрессии РФ, поскольку до 24.02.2022, как отметил сам обвиняемый - он нигде не работал, имея такой же состав семьи и как следует из указанного, имел возможность содержать семью", - говорится в пояснении суда.

Суд признал мужчину виновным по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины и приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, кто в Украине становится государственными изменниками и как их наказывают.

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