"Пошел ты нах*й!": Безуглая заблокировала трибуну Рады, случилась драка
Во время заседания ВР 16 декабря начались столкновения. Причиной стала трибуна, работу которой заблокировала Безугла.
Днем 16 декабря в Верховной Раде Украины произошла потасовка из-за заблокированной трибуны. Участники стычки — Марьяна Безуглая и Сергей Тарута.
Об этом сообщают народные депутаты.
Как отмечается, нардеп Тарута сразился с Безуглой, пытаясь сорвать ленту с трибуны. На кадрах видно, как нардеп бьет по руке нардепку. События снимала как сама Безуглая, так и присутствующие. Впоследствии она догнала «нападающего» и попыталась спровоцировать его на продолжение столкновения.
«Марьяна, не трогай», — говорят ей.
Кроме того, Безугла с нецензурной бранью набросилась на одиозного нардепа Николая Тищенко.
"Пошел ты науй, что ты здесь ходишь", - воскликнула она.
Как пишет «РБК-Украина», в Раде объявлен перерыв на 15 минут. Глава ВР Руслан Стефанчук пригласил к себе лидеров фракций и групп.
Ранее Безуглая обнародовала фото заблокированной трибуны.
Напомним, Безугла озвучила мрачный сценарий по завершению войны в Украине.
По ее словам, вернуться в первоочередное состояние — в точку «А» больше невозможно. Да, есть два варианта развития событий:
сценарий Сирии — физический развал страны, даже если институционально она устоит.
"Нам выбьют энергетику, предприятия, гражданские, военные, ползучее наступление, вопросы поддержки со стороны так называемых союзников", - пояснила она.
«Сценарий Израиля» — путь перестройки через милитаризацию на десятки лет «с принятием назревших решений».
"Один из маркеров — срок службы. Но их невозможно спроектировать, если не переформатировать Генштаб. А его невозможно переформатировать с такой управленческой тактикой и стратегией действующего главкома", — завершила Безугла.