"Пошел ты нах*й!": Безуглая заблокировала трибуну Рады, случилась драка

Днем 16 декабря в Верховной Раде Украины произошла потасовка из-за заблокированной трибуны. Участники стычки — Марьяна Безуглая и Сергей Тарута.

Об этом сообщают народные депутаты.

Дата публикации 12:02, 16.12.25 Количество просмотров 45 В ВР произошла драка из-за заблокированной трибуны

Как отмечается, нардеп Тарута сразился с Безуглой, пытаясь сорвать ленту с трибуны. На кадрах видно, как нардеп бьет по руке нардепку. События снимала как сама Безуглая, так и присутствующие. Впоследствии она догнала «нападающего» и попыталась спровоцировать его на продолжение столкновения.

«Марьяна, не трогай», — говорят ей.

Кроме того, Безугла с нецензурной бранью набросилась на одиозного нардепа Николая Тищенко.

"Пошел ты науй, что ты здесь ходишь", - воскликнула она.

Как пишет «РБК-Украина», в Раде объявлен перерыв на 15 минут. Глава ВР Руслан Стефанчук пригласил к себе лидеров фракций и групп.

Ранее Безуглая обнародовала фото заблокированной трибуны.

Напомним, Безугла озвучила мрачный сценарий по завершению войны в Украине.

По ее словам, вернуться в первоочередное состояние — в точку «А» больше невозможно. Да, есть два варианта развития событий:

сценарий Сирии — физический развал страны, даже если институционально она устоит.

"Нам выбьют энергетику, предприятия, гражданские, военные, ползучее наступление, вопросы поддержки со стороны так называемых союзников", - пояснила она.

«Сценарий Израиля» — путь перестройки через милитаризацию на десятки лет «с принятием назревших решений».

"Один из маркеров — срок службы. Но их невозможно спроектировать, если не переформатировать Генштаб. А его невозможно переформатировать с такой управленческой тактикой и стратегией действующего главкома", — завершила Безугла.