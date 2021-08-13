Пошел выбрасывать мусор и не вернулся: в Ровно загадочно исчез 14-летний парень

Родственники парня сначала искали его самостоятельно, но без результатов.

В Ровно загадочно исчез 14-летний парень, который в четверг, 12 августа, в 20:30 пошел выбрасывать мусор и больше не вернулся.

Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.

Пропавшего зовут Денис Дереш. В полицию с сообщением об исчезновении подростка обратились в 1:00 ночи. Известно, что родственники парня сначала искали его самостоятельно, но без результатов.

Он был одет в футболку голубого цвета, оранжевые шорты, синие шлепанцы Adidas. Парень носит очки, телефона при себе не имел.

"Полицейские обращаются к гражданам: если вам известна какая-либо информация о местонахождении пропавшего, просим сообщить в полицию по телефону 096 796 02 76 или по спецлинии 102", — говорится в сообщении.

Напомним, в Ровенской области посреди города исчез 4-летний мальчик.

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