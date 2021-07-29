"Пошел за деньги убивать людей": провокатор в Днепре учил патриотизму военного с "железной" выдержкой (видео)

"Пошел за деньги убивать людей": провокатор в Днепре учил патриотизму военного с "железной" выдержкой (видео)

Посетитель торжественного мероприятия приставал к военному со своими нравоучениями.

В Днепре на торжественном мероприятии один из зрителей приставал к военному. Он объяснял ему, что такое патриотизм, и как должен вести себя настоящий патриот.

Видео инцидиента выложили в телеграмм-канале "Катарсис".

В Днепре разъяренный мужчина набросился с обвинениями в непатриотизме на военного.

"Что ты сделал патриот? Просто пошел за бабки убивать людей? Поехать за бабло убивать других людей это — патриотизм? Это ты патриот", — выкрикивал зритель.

Он начал перечислять, что должен сделать истинным патриот для своего государства. По его мнению это — от посадить дерево в "от *** ть на районе наркомана".

Свою речь провокатор записывал на видео.

Следует отметить, что военный, к которому обращался мужчина, оказался человеком с супер "железной" выдержкой. Поскольку на нападения "ярого патриота" никак не отреагировал и просто проигнорировал его пламенную речь.

После того, как видео разошлось по Сети и знатока патриотизма узнали, а им оказался некоторые Владимир Остапчук, по "классике жанра" фигурант начал оправдываться, что мол, у него нет претензий к украинским военнослужащих.

"У меня была одна претензия к мужику, который просто нарвался на гал***мый текст, потому что орал и быковал", — сказал Остапчук.

В Днепре мужчина цеплялся к военному на торжественном митинге

Как сообщил активист Сергей Стерненко, фигурант видео с военным ранее уже совершал провокацию — он кутался в российский триколор на Майдане Независимости несколько лет назад и пел гимн России. Также он летал в страну-агрессор и делал фото с Жириновским.

Напомним, что мастерица по наращиванию ресниц, с Харьковщины, которая публично оскорбила украинских военных, назвав их "обриганимы, вонючими уродами", попала в базу "Миротворец".

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